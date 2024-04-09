Верховний Суд не дозволив компаніям, наближеним до Суркісів, стягнути $350 млн із Приватбанку

Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до державного ПриватБанку, Мінфіну та Уряду.

Верховний Суд не дозволив стягнути із Приватбанку 350 мільйонів доларів на користь шести компаній, наближених до родини Суркісів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Приватбанку.

"Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку у справі № 757/7499/17 за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до державного ПриватБанку, Мінфіну та Уряду та скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої компанії-нерезиденти намагалися стягнути з ПриватБанку майже 350 млн доларів США", – зазначили у банку.

Зазначається, що таке рішення винесла колегія суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у складі судді-доповідача Петрова Є.В., суддів Грушицького А.І., Ігнатенка В.М., Литвиненко І.В., Олійник А.С.

"Ми вітаємо це рішення Верховного Суду. Перемога у цій справі - це не просто спільний юридичний успіх ПриватБанку та Кабінету Міністрів, це підтвердження того, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства. В ПриватБанку ми завжди стояли на захисті принципів чесності та законності, і цей випадок підкреслює не даремність нашої відданості таким цінностям. Таких же результатів очікуємо у інших резонансних судових справах”, – зауважив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

Справу "компаній Суркісів" розглядають суди з 2017 року, з 2020 вона знаходиться на розгляді у Верховному Суді.

Адвокати ПриватБанку неодноразово наполягали на проведенні засідання за участі у ньому усіх сторін, з метою доведення абсурдності оскаржуваного судового рішення, однак суд не задовольнив клопотання. Інформація про розгляд однієї з найважливіших та скандальних справ, повʼязаних із націоналізацією ПриватБанку, була оприлюднена лише за два робочі дні до її слухання.

“Ця справа вирізняється найбільш зухвалим судовим рішенням в діяльності Банку. Вперше в історії України йдеться про стягнення коштів на підставі ухвали суду про забезпечення позову. Мета судових дій за ці роки – не справедливе правосуддя, а виключно стягнення з державного банку коштів в незаконний спосіб без ухвалення рішення по суті спору. ПриватБанк продовжить боротьбу за справедливість і верховенство права, підтверджуючи, що ніхто в Україні не стоїть вище закону”, – повідомили адвокати ПриватБанку.

Наприкінці 2016 року під час націоналізації ПриватБанку грошові кошти, розміщені компаніями-нерезидентами (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP), повʼязаними із колишніми власниками банку, на депозитних рахунках кіпрської філії Банку, були включені до процедури bail-in, оскільки Національний банк України визнав родину Суркісів пов'язаними з ПриватБанком особами.

Окрім двох позовів, що зараз перебувають на розгляді в українських судах різних юрисдикцій (Печерський районний суд міста Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд), вказані компанії-нерезиденти одночасно судяться з Банком і на Кіпрі (справа №2510/2017).

Спочатку розгляд справи призначили на 20 березня. Однак "компанії Суркіса" двічі намагалися змінити суддів у справі. Відвід заявили судді, яка відповідає критерію високих моральних якостей кандидата на посаду судді Конституційного Суду України.