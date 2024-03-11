ВАКС: Директора держпідприємства Верховної Ради, що незаконно відчужив землю в Києві, звільнили від покарання

Спершу йому призначили 3 роки тюрми. Але через співпрацю зі слідством зловмиснику встановили іспитовий строк.

Вищий антикорупційний суд виніс вирок у справі директора державного підприємства, що входило в сферу управління Верховної Ради України.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Засідання відбулося минулої п'ятниці, 8 березня.

Обвинувачений у складі організованої злочинної групи скоїв зловживання службовим становищем. ВАКС встановив незаконність відчуження на користь приватного підприємства земельної ділянки з об’єктами нерухомості в одному з районів Києва. Злочин виявили і припинили детективи НАБУ на стадії замаху.

Суд визнав директора держпідприємства винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364 КК України.

ВАКС повідомив, що оскільки зловмисник визнав свою вину, покаявся і активно сприяв розкриттю злочинів, добровільно викривши інших співучасників злочину, то суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком 3 роки. Також директора позбавили права обіймати посади, пов’язані з управлінням державними підприємствами строком на 1 рік, зі штрафом у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

На підставі ч. 2, 3 ст. 75 КК України засудженого звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням. Йому встановили іспитовий строк терміном на один рік та відповідно до ст. 76 КК України поклали певні обов’язки.

Також слідчий суддя ВАКС відповідною ухвалою наклав арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на належні державі земельну ділянку, виробничі та адміністративно-побутові будівлі, споруди, приміщення із розміщеним у них обладнанням виробничої бази та інженерні мережі в одному з районів Києва.