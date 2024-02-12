​Суддя Вовк не підтвердив здатності здійснювати правосуддя, – ВККС

Таке рішення винесли через неявку судді на засідання без поважних причин.

12 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення, згідно із яким суддя Павло Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.

Про таке повідомила Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

"12 лютого в засіданні ВККСУ у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Вовка Павла Вячеславовича здійснювати правосуддя у відповідному суді", – йдеться у повідомленні.

Комісія визнала Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду "у зв’язку з неявкою в засідання без поважних причин".

Хто такий Павло Вовк