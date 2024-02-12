​Суддя Вовк не підтвердив здатності здійснювати правосуддя, – ВККС

12 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення, згідно із яким суддя Павло Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.
Про таке повідомила Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
"12 лютого в засіданні ВККСУ у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Вовка Павла Вячеславовича здійснювати правосуддя у відповідному суді", – йдеться у повідомленні.
Комісія визнала Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду "у зв’язку з неявкою в засідання без поважних причин".
Хто такий Павло Вовк
- Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", Які оприлюднило Національне антикорупційне бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші.
- Зокрема, на плівчках чути, як судді обговорюють позови до Окружного адмінсуду щодо зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу ВККС, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо.
- ГПУ запросила у Вищої ради правосуддя тимчасове відсторонення Вовка, Погрібніченка і Шепітка, але отримала відмову. У листопаді 2019 року ГПУ за рішенням Шевченківського суду зупинила розслідування справи Вовка.
- 2020 року журналісти «Слідство. Інфо» презентували двосерійний фільм-розслідування «Нарадча кімната» про зв'язки Павла Вовка з чиновниками і топ-посадовцями — міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, колишнім керівником Офісу президента Зеленського Андрієм Богданом, заступником генерального прокурора Романом Говдою. Розслідування створене на основі плівок НАБУ, які отримали у розпорядження журналісти.
- У червні 2021 Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора закрити кримінальне провадження про перші плівки з кабінету Вовка, процесуальне керівництво в яких здійснює ОГП.
- У 2020 році НАБУ оголосило семи суддям цього суду підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Зокрема, Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
- Під керівництвом Вовка Окружний адмінсуд ухвалив низку скандальних рішень, зокрема, саме він відсторонив від роботи в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" та інших.
- У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".