Колишній міністр оборони Резніков знову займеться адвокатською діяльністю

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков, який у вересні 2023 року пішов у відставку, знову займеться адвокатською діяльністю.
"Право на заняття адвокатською діяльністю екс-міністра оборони України Олексія Резнікова поновлено згідно з п. 1 ч. 4 ст. 31 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 16 січня на підставі його заяви", – повідомили у Національній асоціації адвокатів України.
Також там додали, що відповідні зміни вже внесені до особистої картки адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України.
У Асоціації зауважили, що адвокатська діяльність ексміністра оборони України була зупинена майже чотири роки тому одразу після призначення на посаду віцепрем‘єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Адвокатська діяльність Резнікова:
- Олексій Резніков зупинив право на заняття адвокатською діяльністю у березні 2020 року одразу після призначення на посаду віцепрем‘єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
- 3 листопада 2021 року Верховна Рада України звільнила його з посади віцепрем'єра, а на наступний день призначила на посаду Міністра оборони України.
- 5 вересня 2023 парламент прийняв відставку Резнікова з цієї посади.
- Резніков отримав свідоцтво адвоката у 1994 році у Львівській обласній КДКА. До політики він працював у юридичних фірмах і адвокатських об’єдненнях.
- З 2008 року також був депутатом Київської міської ради, заступником міського голови – секретарем Київської міської ради, заступником голови Київської міської державної адміністрації.
- У квітні 2014 року на позачерговому З’їзді адвокатів України в Одесі Резнікова було обрано одним із трьох членів Вищої ради юстиції (сьогодні – Вища рада правосуддя) за квотою адвокатури.