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Колишній міністр оборони Резніков знову займеться адвокатською діяльністю

Відповідні зміни вже внесені до особистої картки адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України.

Колишній міністр оборони Резніков знову займеться адвокатською діяльністю
Резніков повертається до адвокатської діяльності
Фото: Національна асоціація адвокатів України.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков, який у вересні 2023 року пішов у відставку, знову займеться адвокатською діяльністю.

"Право на заняття адвокатською діяльністю екс-міністра оборони України Олексія Резнікова поновлено згідно з п. 1 ч. 4 ст. 31 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 16 січня на підставі його заяви", – повідомили у Національній асоціації адвокатів України.

Також там додали, що відповідні зміни вже внесені до особистої картки адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України.

У Асоціації зауважили, що адвокатська діяльність ексміністра оборони України була зупинена майже чотири роки тому одразу після призначення на посаду віцепрем‘єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Адвокатська діяльність Резнікова:

  • Олексій Резніков зупинив право на заняття адвокатською діяльністю у березні 2020 року одразу після призначення на посаду віцепрем‘єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
  • 3 листопада 2021 року Верховна Рада України звільнила його з посади віцепрем'єра, а на наступний день призначила на посаду Міністра оборони України. 
  • 5 вересня 2023 парламент прийняв відставку Резнікова з цієї посади.
  • Резніков отримав свідоцтво адвоката у 1994 році у Львівській обласній КДКА. До політики він працював у юридичних фірмах і адвокатських об’єдненнях. 
  • З 2008 року також був депутатом Київської міської ради, заступником міського голови – секретарем Київської міської ради, заступником голови Київської міської державної адміністрації.
  • У квітні 2014 року на позачерговому З’їзді адвокатів України в Одесі Резнікова було обрано одним із трьох членів Вищої ради юстиції (сьогодні – Вища рада правосуддя) за квотою адвокатури.
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