Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування

Кампанія зі звинувачення ексміністра оборони України Олексія Резнікова, а також уряду України у корупції була російською таємною операцією. До ІПСО залучили майже 13 тисяч ботів у TikTok.
Про це свідчать результати розслідування Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab) при Атлантичній раді із проєктом BBC Verify, передає "Голос Америки".
Кампанія передбачала публікацію відео на щонайменше сімох мовах, у яких ексміністра оборони звинувачували у придбанні розкішних особняків і автомобілів. Цим зловмисники натякали, що Резніков і український уряд загалом отримували прибуток від війни.
Попри те, що на тлі корупційних скандалів у Міноборони Олексій Резніков пішов у відставку а декілька високопосадовців МО отримали підозри, причетність ексміністра до оборудок не довели.
Компанія TikTok описала ситуацію довкола ботів і українського міністра як найбільшу інформаційну операцію, коли-небудь виявлену на платформі, і вважає її російською таємною операцією. Наразі TikTok виявив і видалив понад 12800 облікових записів, які, за його оцінками, брали участь в операції. Вони залучили понад 847 000 підписників і, ймовірно, згенерували сотні мільйонів переглядів.
Крім того, Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень почала вивчати підозрілу активність і в іншій соцмережі - Х (екствітер). Тут у липні теж почали одна за одною з'являлися публікації відео з TikTok, які були спрямовані проти Резнікова.
У розслідуванні йдеться, що облікові записи, які публікували ці відео, використовували подібні оповіді та шаблони дописів. Наприклад, завантажували лише одне відео на новоствореному обліковому записі і використовували аудіо, створене штучним інтелектом.
Опісля BBC Verify виявила сотні облікових записів, які застосовували подібну методику.
DFRLab оприлюднила й інші подібні спроби прокремлівських сил перешкодити гуманітарній та військовій підтримці України країнами Заходу.
Наприклад, зафіксували поширення відео, які озвучував голос, згенерованим штучним інтелектом. В одному з таких відео ішлося про те, що дочка Резнікова, виконавча директорка ICTV Анастасія Штейнгауз, “придбала віллу в Мадриді через підставну компанію на Кіпрі”.
Крім Резнікова інші українські відомі персони отримали звинувачення у корупційній купівлі нерухомості.
Наприклад, такі кампанії були спрямовані проти Президента Володимира Зеленського. А в лютому цього року прокремлівські телеграм-канали поширили чутки про те, що донька Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного придбала вілли в Чилі.
Ще одна частина контенту поширювали фейки, мовляв, Міноборони США "перевело українського головнокомандувача Валерія Залужного до Польщі, щоб він міг координувати військові диверсії від імені США".
Автори розслідування зазначили - "все більша легкість, з якою зловмисники можуть створювати велику кількість вірусних відео відкриває надто спокусливу можливість для тих, хто має намір поширювати шкідливу інформацію". Також це демонструє, як кампанії, націлені на політичних діячів, стартують на дних платформах і можуть легко перейти на інші й охопити ще більшу аудиторію.
Гучні корупційні скандали в Міноборони України
- Одні з останніх - закупівлі харчів для військовослужбовців удвічі-втричі дорожче, ніж у магазинах Києва. ЗМІ опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень. Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти. Наприклад, вартість одного яйця закладена в 17 грн, відповідно 10 – 170 гривень.
- Також був скандал із придбанням курток для військових. ZN.UA оприлюднило матеріал, що МО закупило літні жакети за ціною зимових. Вартість однієї партії з 4900 курток для армії в дорозі між Туреччиною та Україною зросла приблизно на 300 000 доларів – постачання спочатку коштувало 142 000 доларів, а стало 421 000. Дорогою до України ці прості камуфляжні жакети по документах стали зимовими. Одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових курток, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга народу".
- Влітку цього року Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та колишньому керівникові Департаменту державних закупівель, які привласнили з бюджету більш ніж мільярд гривень на закупівлю неякісної амуніції для ЗСУ.