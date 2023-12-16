Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування

Підозріла активність була і в соцмережі Х.

Кампанія зі звинувачення ексміністра оборони України Олексія Резнікова, а також уряду України у корупції була російською таємною операцією. До ІПСО залучили майже 13 тисяч ботів у TikTok.

Про це свідчать результати розслідування Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab) при Атлантичній раді із проєктом BBC Verify, передає "Голос Америки".

Кампанія передбачала публікацію відео на щонайменше сімох мовах, у яких ексміністра оборони звинувачували у придбанні розкішних особняків і автомобілів. Цим зловмисники натякали, що Резніков і український уряд загалом отримували прибуток від війни.

Попри те, що на тлі корупційних скандалів у Міноборони Олексій Резніков пішов у відставку а декілька високопосадовців МО отримали підозри, причетність ексміністра до оборудок не довели.

Компанія TikTok описала ситуацію довкола ботів і українського міністра як найбільшу інформаційну операцію, коли-небудь виявлену на платформі, і вважає її російською таємною операцією. Наразі TikTok виявив і видалив понад 12800 облікових записів, які, за його оцінками, брали участь в операції. Вони залучили понад 847 000 підписників і, ймовірно, згенерували сотні мільйонів переглядів.

Крім того, Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень почала вивчати підозрілу активність і в іншій соцмережі - Х (екствітер). Тут у липні теж почали одна за одною з'являлися публікації відео з TikTok, які були спрямовані проти Резнікова.

У розслідуванні йдеться, що облікові записи, які публікували ці відео, використовували подібні оповіді та шаблони дописів. Наприклад, завантажували лише одне відео на новоствореному обліковому записі і використовували аудіо, створене штучним інтелектом.

Опісля BBC Verify виявила сотні облікових записів, які застосовували подібну методику.

DFRLab оприлюднила й інші подібні спроби прокремлівських сил перешкодити гуманітарній та військовій підтримці України країнами Заходу.

Наприклад, зафіксували поширення відео, які озвучував голос, згенерованим штучним інтелектом. В одному з таких відео ішлося про те, що дочка Резнікова, виконавча директорка ICTV Анастасія Штейнгауз, “придбала віллу в Мадриді через підставну компанію на Кіпрі”.

Крім Резнікова інші українські відомі персони отримали звинувачення у корупційній купівлі нерухомості.

Наприклад, такі кампанії були спрямовані проти Президента Володимира Зеленського. А в лютому цього року прокремлівські телеграм-канали поширили чутки про те, що донька Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного придбала вілли в Чилі.

Ще одна частина контенту поширювали фейки, мовляв, Міноборони США "перевело українського головнокомандувача Валерія Залужного до Польщі, щоб він міг координувати військові диверсії від імені США".

Автори розслідування зазначили - "все більша легкість, з якою зловмисники можуть створювати велику кількість вірусних відео відкриває надто спокусливу можливість для тих, хто має намір поширювати шкідливу інформацію". Також це демонструє, як кампанії, націлені на політичних діячів, стартують на дних платформах і можуть легко перейти на інші й охопити ще більшу аудиторію.

Гучні корупційні скандали в Міноборони України