«Мова за лєнточкой», або Як росіяни вбивають російську мову
«Мова за лєнточкой», або Як росіяни вбивають російську мову
Що відповісти на «Слово пацана»
Що відповісти на «Слово пацана»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти вбили мирного жителя в Херсоні

Тіло загиблого знайшли сьогодні зранку.

Російські окупанти вбили мирного жителя в Херсоні
Фото: Олександр Прокудін у Telegram

Російська армія знову обстріляла середмістя Херсона. Через чергові обстріли загинув 81-річний місцевий житель. Його тіло виявили сьогодні вранці. 

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ загинув чоловік.  Його тіло виявили сьогодні зранку. Вже встановлено особу. Загиблому нещодавно виповнився 81 рік", – повідомив очільник МВА.

За минулу добу російська армія здійснила 96 обстрілів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА по Херсонщині. По місту Херсон РФ випустила 40 снарядів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies