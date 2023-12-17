Російські окупанти вбили мирного жителя в Херсоні

Російська армія знову обстріляла середмістя Херсона. Через чергові обстріли загинув 81-річний місцевий житель. Його тіло виявили сьогодні вранці.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ загинув чоловік. Його тіло виявили сьогодні зранку. Вже встановлено особу. Загиблому нещодавно виповнився 81 рік", – повідомив очільник МВА.

За минулу добу російська армія здійснила 96 обстрілів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА по Херсонщині. По місту Херсон РФ випустила 40 снарядів.