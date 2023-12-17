Головне за ніч та ранок неділі, 17 грудня: 89 бойових зіткнень, 20 збитих "шахедів", атака на російський військовий аеродром

"У ніч на 17 грудня РФ атакувала Україну крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59 (райони пусків – Крим та окупована Херсонщина), а також 20-ма ударними безпілотниками типу «Shahed»", – повідомляють у Повітряних силах.

Пуски «Shahed» здійснили з районів Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди – Крим. Всі повітряні цілі було знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

У результаті бойової роботи збито 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» не досягла своєї цілі.

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В Одеській області вночі 17 грудня під час знешкодження ворожого БпЛА один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок і вибухнув, повідомляють Сили оборони півдня.

"У нашій зоні відповідальності підрозділами протиповітряної оборони збито 16 БпЛА типу "Shahed-131/136", запущених окупантами з Криму. 7 дронів-камікадзе збито на Херсонщині, 9 – на Одещині", – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи.

Після ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок вибуху, на місці виявлено одного загиблого чоловіка.

За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, основними цілями ворога були Старокостянтинів Хмельницької області та Херсон.

«Сьогодні ми бачили серйозну роботу протиповітряної оборони у Херсонській області та місті Херсоні. Частина ударних БПЛА була спрямована саме по Херсону, там відпрацювали», – розповів Ігнат в етері телемарафону.

Крім цього вже традиційно «шахеди» рухалися у напрямку Хмельницької області, а саме у Старокостянтинів, де розташований аеродром. «Ми вже знаємо, місто Старокостянтинів стало символом знищення. Сьогодні ворог теж спрямував частину ударних БПЛА саме у цьому напрямку», – додав він.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 89 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районах Невельського та Первомайського.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки. Там успішно відбито 12 атак.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження тилам противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 1250 окупантів. Також ліквідовано 19 ворожих танків, 40 БпЛА, 37 артилерійських систем, 25 броньованих машин. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 346 070 одиниць особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

У росЗМІ повідомляють, що у ніч на 17 грудня протиповітряна оборона Росії нібито знищила та перехопила 33 безпілотники. БпЛА намагалися атакувати військовий аеродром у Морозівську, де базуються винищувачі Су-24, Су-24М, Су-34.

Відео атаки на аеродром опублікували у ТГ-каналі ASTRA, також інформацію підтвердив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Губернатор зазначив, що російська ППО більшість безпілотників нібито знищувала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. Тим часом відомо, що у Волгограді закрили аеропорт, а кілька рейсів було затримано, ймовірно, через загрозу.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозівці базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

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