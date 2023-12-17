Основними цілями ворожих «шахедів» цієї ночі були Херсон та Старокостянтинів, – Ігнат

Під ударом залишається аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області.

У ніч на 17 грудня російська армія атакувала Україну 20-ма безпілотниками типу «Shahed». Основними цілями ворога були Старокостянтинів Хмельницької області та Херсон. За словами речника повітряних сил, ППО Херсона показала серйозну роботу цієї ночі.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в етері телемарафону.

«Сьогодні ми бачили серйозну роботу протиповітряної оборони у Херсонській області та місті Херсоні. Частина ударних БПЛА була спрямована саме по Херсону, там відпрацювали», – розповів Ігнат.

Крім цього вже традиційно «шахеди» рухалися у напрямку Хмельницької області, а саме у Старокостянтинів, де знаходиться аеродром.

«Ми вже знаємо, місто Старокостянтинів стало символом знищення. Сьогодні ворог теж спрямував частину ударних БПЛА саме у цьому напрямку», – додав він.