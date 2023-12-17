Невідомі безпілотники атакували аеродром у Ростовській області

На аеродомі в Морозівську базуються ворожі бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

У росЗМІ повідомляють, що у ніч на 17 грудня протиповітряна оборона Росії нібито знищила та перехопила 33 безпілотники. БпЛА намагалися атакувати військовий аеродром у Морозівську, де базуються винищувачі Су-24, Су-24М, Су-34.

Відео атаки на аеродром опублікували у ТГ-каналі ASTRA, також інформацію підтвердив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Губернатор зазначив, що російська ППО більшість безпілотників нібито знищувала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. Тим часом відомо, що у Волгограді закрили аеропорт, а кілька рейсів було затримано, ймовірно, через загрозу.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозівці базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.