Помер правитель Кувейту Наваф Аль-Ахмад Аль-Сабах

Помер правлячий емір Кувейту, 86-річний шейх Наваф Аль-Ахмад Аль-Сабах, передає AP.
Шейх після трирічного правління, яке було зосереджене на спробах вирішити внутрішньополітичні суперечки невеликої, але багатої на нафту країни. Кувейт із населенням близько 4,2 мільйона людей (трохи менше, ніж в американському штаті Нью-Джерсі) шостий у світі за покладами цієї копалини.
"З великим сумом і скорботою ми - народ Кувейту, арабські та ісламські країни, а також дружні народи світу - оплакуємо покійного Його Високість еміра шейха Навафа Аль-Ахмада Аль-Джабера Аль-Сабаха, який помер заради свого Господа сьогодні", - йдеться в короткій заяві міністра двору еміра шейха Мохаммеда Абдулли Сабаха.
Влада не назвала причину смерті Навафа
Наразі заступник правителя Кувейту та його зведений брат шейх Мешал Аль-Ахмад Аль-Джабер, якому зараз 83 роки, вважається найстарішим спадкоємцем у світі. Він збирається обійняти посаду правителя Кувейту і представляє одного з останніх вісімдесятирічних лідерів арабських країн Перської затоки.
Відомо, що наприкінці листопада шейха Навафа терміново доправили до лікарні з невстановленим захворюванням. З того часу Кувейт чекав новин про його здоров'я. Раніше державні ЗМІ країни повідомляли, що у березні 2021 року Наваф вирушив до США для невстановленого медичного обстеження.
Здоров'я лідерів Кувейту залишається делікатним питанням у країні, де за дверима палацу вирує внутрішня боротьба за владу.
Що відомо про шейха Навафа
- Шейха Навафа, члена правлячої родини Аль-Сабах, привели присяги еміра у 2020 році на тлі пандемії коронавірусу після смерті шейха Сабаха Аль-Ахмада Аль-Сабаха.
- Перед цим Наваф раніше обіймав посаду міністра внутрішніх справ та оборони Кувейту.
- Шейх був практично безперечним кандидатом на посаду еміра, хоча його похилий вік змусив аналітиків припустити, що термін повноважень буде недовгим. Він виявився третім за тривалістю серед усіх емірів, відколи Аль-Сабах правив Кувейтом, починаючи з 1752 року.
- Протягом свого терміну правління шейх зосередив увагу на внутрішніх проблемах, оскільки країну збурювали політичні суперечки. Наваф узявся за капітальний ремонт системи соціального забезпечення Кувейту. У результаті в скарбниці Кувейту залишилося мало коштів для виплати надмірних зарплат у державному секторі. Це попри те, що країна мала величезне багатство за рахунок своїх нафтових запасів.
- У 2021 році шейх Наваф видав довгоочікуваний указ про амністію, помилувавши та пом'якшивши вироки майже трьом десяткам кувейтських дисидентів. Він отримав після цього прізвисько емір помилування".