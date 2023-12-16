Без військової допомоги США Україна ризикує програти війну з РФ, – CNN

В найгіршому сценарії йдеться про "значний відступ або навіть поразку" до літа 2024 року.

Дипломати Заходу занепокоєні затяжним рішенням Конгресу США щодо фінансування військової допомоги Україні, вони стурбовані думкою, що підтримки США та інших західних країн Україна зможе самостійно воювати лише кілька місяців, – пише CNN з посиланням на американських та європейських посадовців.

"З нами немає гарантії успіху, але без нас вони точно зазнають поразки", — сказав високопоставлений військовий чиновник США.

За його оцінкою йдеться про місяці, причому в найгіршому сценарії йдеться про "значний відступ або навіть поразку" до літа 2024 року.

Найбільше занепокоєння викликає вплив відсутності допомоги на контрнаступ України на сході й півдні, де українські війська намагаються досягти значного прогресу, поки зі США все ще надходить військова підтримка.

"Якщо дивитися на захоплення й утримання подальших територій, — важко зрозуміти, як це могло б досягнути успіху без постійної підтримки США", — сказав один європейський дипломат.

У широких масштабах, дипломати побоюються, що втрата або подальша затримка підтримки США вплине на допомогу з боку їхніх союзників. У п'ятницю Україна зазнала ще одного удару, коли Угорщина заблокувала подальшу допомогу Європейського Союзу, хоча очікується, що переговори з цього питання відновляться в січні. Ця новина підкреслила масштаб виклику, з яким зіткнувся Київ, і багато хто побоюється, що якщо США не зможуть продовжувати надавати підтримку, за ними підуть європейські країни.

"Якщо ми підемо на південь, — сказав представник Демократичної партії Майк Квіглі, який є співголовою Української фракції Конгресу, — наші союзники також підуть".

За оцінками західних посадовців, без додаткової допомоги США в Україні спочатку закінчаться ракети великої дальності, потім ракети для протиповітряної оборони, а згодом артилерійські боєприпаси й ракети малої дальності, такі як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.

Відсутність рішення щодо військової допомоги в Конгресі вже впливає на поле бою в Україні. За даними співрозмовників, українські війська вже нормують боєприпаси, а РФ має перевагу в них у "п'ять-сім разів".

Український військовий високопосадовець повідомив CNN, що українське командування вважає, що вплив на їхню вогневу міць призвів до додаткових втрат серед українських військовослужбовців.

"Ми не можемо зараз говорити про втому від війни, тому що якщо ми це зробимо і здамося, Путін переможе, і це означатиме катастрофу для всіх. Це означатиме більше конфліктів, більше воєн, більше браку продовольства та всілякі тривоги, які пов’язані з цим. Ось чому ми повинні докласти зусиль зараз", – зазначив один з дипломатів Заходу.

Затримка допомоги США для України: