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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

У пакет ввійшли мільйони патронів та тисячі снарядів для гранатометів.

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
Фото: marijampole.lt

Литва 15 грудня передала черговий пакет військової допомоги для України. Серед іншого у пакеті зазначено мільйони патронів та тисячі снарядів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. У партії допомоги також майже тисяча складних ліжок, — зазначається в повідомленні Міноборони Литви.

"Ми знаємо про термінові прохання України і продовжуємо надавати допомогу відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме", — каже міністр оборони Арвідас Анусаускас.

Литва також активно навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію, консультації експертів і виділяє кошти до міжнародних фондів для України.

  • Литва спрямовує до Українського фонду солідарності БРРЄ 1 млн євро. Кошти спрямують на задоволення різних соціальних потреб, що виникли в результаті війни.
  • Литва внесе два мільйони євро до ініціативи "Зерно з України". Ці кошти мають "допомогти пом'якшити загрози продовольчої безпеки, спричинені агресивною війною Росії".
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