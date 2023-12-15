Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

У пакет ввійшли мільйони патронів та тисячі снарядів для гранатометів.

Литва 15 грудня передала черговий пакет військової допомоги для України. Серед іншого у пакеті зазначено мільйони патронів та тисячі снарядів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. У партії допомоги також майже тисяча складних ліжок, — зазначається в повідомленні Міноборони Литви.

"Ми знаємо про термінові прохання України і продовжуємо надавати допомогу відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме", — каже міністр оборони Арвідас Анусаускас.

Литва також активно навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію, консультації експертів і виділяє кошти до міжнародних фондів для України.