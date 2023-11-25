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Литва підтримає ініціативу "Зерно з України" двома мільйонами євро

"Єдиний спосіб забезпечити продовольчу безпеку та міцний мир у Європі — це допомогти Україні виграти цю війну", - наголосила прем'єр-міністр Інґріда Шимоніте.

Литва підтримає ініціативу "Зерно з України" двома мільйонами євро
Інґріда Шимоніте
Фото: Пресслужба КМУ

Литва внесе два мільйони євро до ініціативи "Зерно з України".

Про це повідомила прем'єр-міністр країни Інґріда Шимоніте у соцмережі Х.

"Упродовж століть Росія змінювала назви, але не свою природу чи методи. Через майже століття після Голодомору Росія знову намагається використати їжу як зброю, цього разу спустошуючи цивільні порти, зерносховища та блокуючи Чорне море", - наголосила Шимоніте.

За словами очільниці литовського уряду, ці кошти мають "допомогти пом'якшити загрози продовольчої безпеки, спричинені агресивною війною Росії".

"Проте єдиний спосіб забезпечити продовольчу безпеку та міцний мир у Європі — це допомогти Україні виграти цю війну і якнайшвидше перемогти Росію", - наголосила Шимоніте.

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Нагадаємо, як повідомив Президент Володимир Зеленський, понад $100 млн зібрали за один день за підсумками міжнародного форуму Grain from Ukraine. За минулий рік ініціатива залучила $180 млн.

Уряд Фінляндії виділив 3 млн євро на підтримку експорту українського зерна та на розмінування полів в Україні. З цієї суми 2 млн євро - це гуманітарна допомога на ініціативу Grain From Ukraine, щоб забезпечити українським зерном найбідніші країни. Всього Фінляндія виділила на цю ініціативу 11,5 млн євро.

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