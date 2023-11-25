​Bloomberg: Деякі держави ЄС хочуть пом'якшити пропозиції Євросоюзу щодо боротьби з обходом санкцій проти Росії

Група держав-членів Євросоюзу наполягає на пом'якшенні пропозицій ЄС, які спрямовані проти обходу антиросійських санкцій, повідомляє Bloomberg.

Єврокомісія запропонувала заборонити імпортерам перепродувати так звані високопріоритетні товари (наприклад, напівпровідники, які використовують для виробництва зброї) до Росії, а також зажадати певну суму на цільовий депозитний рахунок для забезпечення безпеки.

Згідно з останніми пропозиціями ЄС щодо санкцій, принаймні половину цієї суми переводитимуть до цільового фонду для України, а контракти розірвуть у разі їх порушення. Експортери також будуть зобов'язані інформувати владу про будь-які порушення з боку компаній третіх країн.

Але дипломатичні представники групи великих держав-членів ЄС цього тижня висловили низку побоювань щодо цих пропозицій. Вони, зокрема, сумніваються у законності та доцільності запиту таких гарантій та положень від імпортерів і стурбовані тим, що контрактні вимоги можуть поставити європейські компанії у невигідне конкурентне становище.

Також країни хочуть звузити сферу потенційних статей та список товарів, на які буде поширюватися запропоноване обмеження.

Інші країни-члени, зокрема, країни Балтії, підтримують ці пропозиції.

Дебати почалися в той період, коли ЄС працює над тим, щоб обмежити можливість Москви отримувати ключові товари, що використовуються у військових цілях, через треті країни, такі як Казахстан, Сербія і Туреччина.

Наразі понад 80% закордонних закупівель пріоритетних товарів Росією зараз припадає на Китай та Гонконг. Москві також вдалося встановити нові маршрути через такі країни, як Таїланд та Малайзія.

Об'єднані Арабські Емірати, які були ще одним основним каналом, який використовує Росія для обходу західних санкцій, нещодавно дали зрозуміти, що робитимуть більше для контролю над експортом. Однак ОАЕ не надають своєчасних даних про торгівлю, що ускладнює оцінку прогресу.

Нагадаємо, про боротьбу з обходом санкцій нині згадав президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який перебуває з візитом в Україні. За його словами, ЄС має врахувати у санкційному механізму, зокрема, той факт, що Росія краде українське зерно з тимчасово окупованих територій і продає у Європі. Це тому, що продукти харчування не підпадають під дію санкцій і цим користується країна-агресор.