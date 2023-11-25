Президент Зеленський обговорив із ними підтримку нашої держави у війна та на шляху до вступу в ЄС.

До України з візитом прибули спікери і представники парламентів іноземних країн.

Із ними зустрівся Президент Володимир Зеленський, йдеться на сайті глави держави.

У зустрічі взяли участь голова сенату Бельгії Стефані Д’Оз, голова сенату Ірландії Джеррі Баттімер, спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, голова сенату Чехії Мілош Вистрчіл, голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова, президент Парламентської асамблеї НАТО, депутат сейму Польщі Міхал Щерба, голова комісії із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон, голова комітету у закордонних справах сейму Польщі Павел Коваль.

Зеленський подякував представникам держав за політичну, оборонну, економічну та гуманітарну допомогу Україні. Окрему вдячність висловив парламентам Бельгії, Естонії, Ірландії, Польщі, Фінляндії та Чехії за визнання Голодомору геноцидом українського народу на національному рівні.

На зустрічі йшлося про ефективність гуманітарної ініціативи «Зерно з України», а також можливі шляхи посилення міжнародної підтримки нашої держави, зокрема в контексті європейської інтеграції та наближення вступу до ЄС.

Нагадаємо, нині у Києві відбувся міжнародний саміт Grain from Ukraine. За один день вдалося зібрати $100 млн на закупівлю українського зерна для потребуючих країн.

У ці дні нашу державу відвідала низка високопосадовців країн-партнерів. Так, із візитами прибули президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Швейцарії Ален Берсе, прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте та інші.