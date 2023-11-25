Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
ГоловнаПолітика

До України з візитом прибули спікери і представники парламентів іноземних країн

Президент Зеленський обговорив із ними підтримку нашої держави у війна та на шляху до вступу в ЄС.

До України з візитом прибули спікери і представники парламентів іноземних країн
Фото: ОПУ

До України з візитом прибули спікери і представники парламентів іноземних країн.

Із ними зустрівся Президент Володимир Зеленський, йдеться на сайті глави держави.

У зустрічі взяли участь голова сенату Бельгії Стефані Д’Оз, голова сенату Ірландії Джеррі Баттімер, спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, голова сенату Чехії Мілош Вистрчіл, голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова, президент Парламентської асамблеї НАТО, депутат сейму Польщі Міхал Щерба, голова комісії із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон, голова комітету у закордонних справах сейму Польщі Павел Коваль.

Зеленський подякував представникам держав за політичну, оборонну, економічну та гуманітарну допомогу Україні. Окрему вдячність висловив парламентам Бельгії, Естонії, Ірландії, Польщі, Фінляндії та Чехії за визнання Голодомору геноцидом українського народу на національному рівні.

На зустрічі йшлося про ефективність гуманітарної ініціативи «Зерно з України», а також можливі шляхи посилення міжнародної підтримки нашої держави, зокрема в контексті європейської інтеграції та наближення вступу до ЄС.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, нині у Києві відбувся міжнародний саміт Grain from Ukraine. За один день вдалося зібрати $100 млн на закупівлю українського зерна для потребуючих країн.

У ці дні нашу державу відвідала низка високопосадовців країн-партнерів. Так, із візитами прибули президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Швейцарії Ален Берсе, прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте та інші.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies