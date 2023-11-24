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​Зеленський і прем'єр Нідерландів обговорили військову і фінансову підтримку України

Йшлося і про зусилля зі збереження єдності у Європі.

​Зеленський і прем'єр Нідерландів обговорили військову і фінансову підтримку України
Володимир Зеленський і Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Зеленський і Рютте обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі та важливість забезпечення незмінної військової та фінансової підтримки України.

Президент додав, що "найкращим сигналом для інших партнерів" є нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові 2 млрд євро у 2024 році.

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Нагадаємо, у Нідерландах новий уряд формує ультраправа партія під керівництвом популіста Ґерта Вілдерса, який виступає проти ЄС. Він починає шукати партнерів для коаліції після масштабної перемоги на виборах. Вілдерс також виступає проти надання військової допомоги Україні.

Лідерка Народної партії за свободу і демократію (VVD) Ділан Єшільгоз-Зегеріус, до якої належить чинний прем'єр Рютте, виключила можливість приєднання до потенційної коаліції Вілдерса.

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