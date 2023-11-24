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Обміну українських полонених заважає небажання російської сторони повертати власних громадян, – Офіс Омбудсмена

При цьому родичі полонених кажуть, що готові звертатися до будь-яких міжнародних організацій та третіх країн для того, аби зрушити це питання з місця.

Обміну українських полонених заважає небажання російської сторони повертати власних громадян, – Офіс Омбудсмена
Родичі оборонців острова Зміїний
Фото: Офіс Омбудсмена

Офіс Омбудсмена України повідомив, що представники влади поспілкувалися із родинами оборонців острова Зміїний.

“Рідних хвилює зупинка в здійсненні репатріації військовополонених з обох боків. Тож чимало питань були адресовані представникам МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста), які стосувалися візитів до місць утримання українських воїнів, їхнього стану, забезпечення теплими речами та іншою гуманітарною допомогою”, – йдеться в повідомленні.

Також родичі полонених озвучили, що готові звертатися до будь-яких міжнародних організацій та третіх країн для того, аби питання повернення захисників України зрушило з місця. 

Представник Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко зауважив присутнім, що нині Україна сформувала змішані медичні комісії, які мають на меті допомогти в звільненні українських полонених. Однак для того, аби цей механізм запрацював, їх має створити і ворожа сторона. 

Відомство зазначає, що, на жаль, діяльність українських органів і відомств у поверненні захисників додому стикається з російським небажанням здійснювати повернення навіть своїх громадян. 

“Тож робота триває. І буде тривати до повернення на Батьківщину всіх українських воїнів”, – повідомив Офіс Омбудсмена.

Нагадаємо, минулого тижня Мінреінтеграції повідомило, що Росія тримає в полоні 4 337 українців. Більшість з них – військові.

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