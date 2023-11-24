СБУ повідомила про підозру військовому РФ, який отримав "героя Росії" за розстріли людей в Бучі

За його наказом ворожі десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині 4-х мирних мешканців.

Служба безпеки ідентифікувала ще одного командира російської армії, який здійснював воєнні злочини на території України. Встановлено, що цей фігурант віддав наказ розстріляти чотирьох цивільних мешканців Бучі.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зловмисником є підполковник Олександр Досягаєв – командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ. Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво РФ нагородило Досягаєва "орденом мужності" та зіркою "героя Росії".

Встановлено, що на початку березня 2022 року він керував діями ворожих десантників, які захопили Бучу. Підпорядкований йому підрозділ брав активну участь у так званих «зачистках» та фільтраційних заходах, спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

У ході одного з таких каральних заходів за наказом свого командира ворожі десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині 4-х мирних мешканців. Постраждалі ‒ місцевий житель і троє волонтерів, які проїжджали повз на власному авто. Усі жертви загинули на місці від завданих множинних вогнепальних поранень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Досягаєву про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Наразі перевіряється інформація про можливу загибель Досягаєва на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування і встановлення всіх співучасників та виконавців злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в м. Києві та Київській області спільно з Головним управлінням Внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Київська прокуратура встановила, що під час окупації Київщини тортури, нелюдське поводження та тілесні ушкодження від російських солдатів під час часткової окупації Київської області отримали 1139 мирних жителів.