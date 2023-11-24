WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою

Цей проєкт росіяни роглядають через зростаючу стурбованість щодо безпеки Кримського мосту. При цьому експерти кажуть, що проєкт все одно поставить тисячі співробітників, дороге обладнання та розгалужені будівельні майданчики в зону досяжності українських ракет.

Згідно з повідомленнями, перехопленими українськими службами безпеки, російські та китайські бізнесмени, пов’язані з урядом, провели таємні обговорення планів будівництва підводного тунелю, який з’єднає Росію з Кримом, сподіваючись створити транспортний маршрут, який буде захищений від атак з боку України, пише The Washington Post.

Переговори, які включали зустрічі наприкінці жовтня, були спровоковані зростаючою стурбованістю Росії щодо безпеки Кримського мосту, який служив ключовою логістичною лінією для російських військових, але двічі зазнав бомбардувань України та залишився вразливою ціллю війни.

Видання зазначає, що переговори підкреслюють рішучість Росії зберегти свій контроль над Кримом, півостровом, який вона незаконно анексувала в 2014 році, а також зростаючу залежність Москви від Китаю як джерела глобальної підтримки.

Будівництво тунелю біля існуючого мосту зіткнеться з величезними перешкодами, за словами офіційних осіб США та інженерних експертів, які сказали, що роботи такого масштабу, які, ймовірно, коштують мільярди доларів і триватимуть протягом років, ніколи не проводилися в зоні бойових дій.

Проєкт також створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму Росією, і чиї компанії можуть потрапити в пастку економічних санкцій, які Сполучені Штати та Європейський Союз запровадили проти Москви.

Тим не менш, перехоплені електронні листи свідчать про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь у проєкті. Повідомлення були надані The Washington Post українськими чиновниками, які сподівалися викрити проект і потенційну участь Китаю. Справжність повідомлень була підтверджена іншою інформацією, окремо отриманою The Post, зокрема корпоративними реєстраційними файлами, які показують, що російсько-китайський консорціум за участю осіб, зазначених у електронних листах, нещодавно був створений у Криму.

В одному із електронних листів від 4 жовтня йдеться про те, що Китайська залізнична будівельна корпорація CRCC «готова забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об’єктів будь-якої складності в Кримському регіоні».

CRCC, державна компанія, побудувала багато з найбільших автомобільних і залізничних мереж у Китаї та встановила значні зв’язки з Росією за останні роки завдяки проєктам, зокрема розширення системи московського метро, яке було завершено у 2021 році. Компанія не відповіла на запити щодо коментарів.

Представник російсько-китайського консорціуму, що базується в кримському місті Севастополь, відмовився відповідати журналістам на запитання про проєкт тунелю.

Російський бізнесмен Володимир Калюжний, якого в документах називають генеральним директором консорціуму, назвав це “пустими балачками” (“a lot of hot air”), а потім заявив, що не надаватиме жодної інформації “ворожим ЗМІ”, і раптово припинив розмову.

Його відповідь суперечить тому, як пропозиція була зображена у внутрішніх електронних листах. У повідомленні, надісланому минулого місяця російському чиновнику, який є одним із головних представників Криму в Москві, Калюжний сказав, що має «листа від наших китайських партнерів про готовність однієї з найбільших компаній Китаю, CRCC, взяти участь в якості генпідрядника будівництва тунелю під Керченською протокою».

Електронний лист було адресовано Георгію Мурадову, який значиться постійним представником Республіки Крим при президенті Росії. Мурадов, який раніше обіймав посаду посла Росії на Кіпрі, не відповів на запити про коментарі.

Електронні листи також розкривають спроби Китаю зберегти секретність. В одному наголошується, що CRCC братиме участь лише за умов «суворого забезпечення повної конфіденційності», а назву компанії буде замінено на «інша, неафілійована юридична особа» в будь-яких контрактах.

В іншому електронному листі згадується китайський банк, який готовий «конвертувати свої доларові кошти в рублі для їх переказу до Криму для фінансування проектів [консорціуму]».

Електронні листи посилаються на обговорення консорціуму з керівником CRCC, ідентифікованим як Сюй Хуасян (Xu Huaxiang), ім’я якого, здається, збігається з іменем громадянина Китаю, який значиться віцепрезидентом і заступником генерального директора міжнародного підрозділу компанії. Спроби зв’язатися із Хуасянем не увінчалися успіхом.

Враховуючи ризики санкцій і саботажу, офіційні особи та експерти США висловили подив, що CRCC ризикнуло взятися за проєкт.

Експерти з великих міжнародних транспортних проектів заявили, що будівництво тунелю під Керченською протокою є технічно можливим і що Китай має необхідний досвід і обладнання. Тим не менш, за їхніми словами, це буде величезна ініціатива, порівнянна за масштабом з тунелем між Данією та Німеччиною, який будувався вісім років, коштує понад 8,7 мільярда доларів і стане найдовшим тунелем у Європі. Проєкт завершиться ближче до кінця десятиліття.

Експерти вважають, що Керченський тунель навряд чи вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії у її військових зусиллях, але Москва може розглядати його як довгострокову інвестицію — таку, що має на меті забезпечити безпечний зв’язок із територією, за яку можна конкурувати десятиліттями.

Зі свого боку, Китай, ймовірно, наполягатиме на принаймні частковій власності на тунель. Китай також міг би фінансувати проєкт і отримувати плату або в вигляді мита, або з російського експорту нафти і газу.

Підземні роботи можуть тривати з мінімальним ризиком, кажуть інженерні експерти, але проєкт все одно поставить тисячі співробітників, дороге обладнання та розгалужені будівельні майданчики в зону досяжності українських ракет.

Через загрозу нападу, за словами експертів, Росія та Китай, ймовірно, не зможуть використовувати нові методи будівництва із залученням гігантських днопоглиблювальних суден на поверхні води. Натомість у них не буде іншого вибору, окрім використання традиційної технології буріння тунелів.