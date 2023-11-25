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На Київщині внаслідок падіння уламків "шахедів" горіло підприємство

Також пошкоджені чотири житлові будинки.

На Київщині внаслідок падіння уламків "шахедів" горіло підприємство
Фото: ДСНС

Внаслідок масованої атаки "шахедами" 25 листопада пошкоджень зазнали чотири будинки у Київській області. Також, через падіння уламків ворожго безпілотника виникла пожежа на підприємстві. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. 

"В одному з районів унаслідок падіння уламків ворожої цілі сталася пожежа на підприємстві. Загорілася покрівля приміщення. Пожежу ліквідовано. У громадах області через падіння уламків пошкоджено 3 приватні та 1 багатоповерховий будинки. Усі пошкодження незначні: вибиті вікна, дахи. Крім того, надійшла інформація про пошкодження автівки та парканів. Оперативні та аварійні служби на місцях. Триває робота з ліквідації наслідків атаки", — повідомив він.

Також Кравченко додав, що влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає. За попередньою інформацією, постраждалі відсутні.

Повітряна тривога тривала 6 годин.

Нагадаємо, сили ППО збили 71 з 75 ворожих "шахедів". Над Київщиною знешкодили понад 60 ворожих безпілотників. Ворог випустив рекордну кількість безпілотників на Україну.

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