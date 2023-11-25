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Для України Кримський міст є абсолютно законною ціллю, — Малюк

Підрив моста значно ускладнив постачання зброї та боєкомплекту російським військам.

Для України Кримський міст є абсолютно законною ціллю, — Малюк
Фото: СБУ

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що атаки на Криський міст є цілком законними для України. Порушення військової логістики ворога – це одне із завдань, яке ставить перед спецслужбою президент Зеленський.

"Для України Кримський міст є абсолютно законною ціллю: міжнародне право, закони та звичаї війни, а також українське законодавство дозволяють атакувати цей об’єкт. Порушення військової логістики ворога – це одне із завдань, яке ставить перед спецслужбою Президент України Володимир Зеленський", — розповідає глава СБУ.

Підрив моста значно ускладнив постачання зброї та боєкомплекту російським військам. Адже на сьогоднішній день цей логістичний коридор повноцінно не функціонує: автомобільний транспорт рухається реверсно, для транспорту діють обмеження по вазі, а для залізниці – по кількості вагонів. Тож для перевезення боєкомплекту ворог використовує переважно поромне сполучення.

Голова СБУ переконаний, що успішне використання морських дронів суттєво змінило не лише підхід до військово-морських операцій, а й філософію війни загалом. 

"Це не тільки мої слова. Це думка усіх наших західних партнерів, військових моряків, очільників спецслужб", — сказав він. 

Василь Малюк зазначив, що "Sea Baby" — це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань. 

"На рахунку СБУ вже багато успішних прикладів її застосування, зокрема, проти кораблів Чорноморського флоту рф", — додав Малюк. 

У жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров". А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер "SIG", десантний корабель, а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький".

Нагадаємо, СБУ розповість раніше невідомі деталі своїх резонансних спецоперацій, які змінюють хід війни. У циклі документальних фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги" спецпризначенці поділяться деталями спецоперації з підриву Кримського мосту, операцій у Бахмуті та ін.

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