Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі

Внаслідок масованої атаки ворожих "Шахедів" на Київ сталося загорання у Солом'янському, Голосіївському, Дніпровському та Печерському районах. Внаслідок руйнувань, рятувальниам довелося деблокувати двох жінок. У Солом'янському районі постраждала 11-річна дитина. Руйнувань зазнали багатоповерхівки Києва. Про це повідомили начальник КМВА Сергій Попко та мер Києва Віталій Кличко.

"Внаслідок збиття ворожих БпЛА та падіння уламків в Солом'янському районі сталося загорання на території дитячого садочка. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Задіяні усі екстрені служби", – повідомив Попко.

Крім того, внаслідок збиття ворожих БпЛА в окремих будинках Солом'янського району зафіксовано пошкодження вікон у квартирах.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Печерському районі Києва сталося падіння уламків збитого безпілотника.

"У Печерському районі столиці падіння уламків збитого БПЛА. Всі служби слідують на місце", – йдеться у повідомленні.

Також у Соломʼянському районі столиці бригади швидкої виїхали на виклик.

"На цей час у Соломʼянському районі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці. Також виклик медиків у Подільський район та ще один – у Соломʼянський. У Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці", – додав мер.

Крім того, у житловому будинку в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

"У Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок. Рятувальники і медики слідують на місце", – додав Кличко.

У багатоповерхівці в Дніпровському районі невеликий уламок дрону впав на сходову клітину верхнього поверху. Загоряння немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники оглядають дах та технічний поверх будинку.

Також у Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники слідують на місце.