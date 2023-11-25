Наступного навчального року у всіх вищих навчальних закладах з'являться військові кафедри

На них студенти здобуватимуть військово-облікову спеціальність "Стрілець".

З вересня 2024 року у вищих навчальних закладах з'являться військові кафедри.

Про це "Радіо Культура" розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

"Військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні. Планується, що студенти військових кафедр матимуть 3 аудиторні кредити та здобуватимуть військово-облікову спеціальність "Стрілець", - розповів Винницький.

Він уточнив, що спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини чи базової стрільби.

Як раніше повідомлялось, Міносвіти планує запустити пілотний проєкт оновленої дисципліни "Захист України".