Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Наступного навчального року у всіх вищих навчальних закладах з'являться військові кафедри

На них студенти здобуватимуть військово-облікову спеціальність "Стрілець".

Наступного навчального року у всіх вищих навчальних закладах з'являться військові кафедри
Ілюстративне фото
Фото: Іван Станіславський

З вересня 2024 року у вищих навчальних закладах з'являться військові кафедри.

Про це "Радіо Культура" розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

"Військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні. Планується, що студенти військових кафедр матимуть 3 аудиторні кредити та здобуватимуть військово-облікову спеціальність "Стрілець", - розповів Винницький.

Підписуйтесь на наш Google News

Він уточнив, що спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини чи базової стрільби.

Як раніше повідомлялось, Міносвіти планує запустити пілотний проєкт оновленої дисципліни "Захист України".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies