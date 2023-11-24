Обстріл Чорнобаївки росіянами міг бути спровокований анонсом похорону загиблого захисника, - Сили оборони півдня України

Ймовірно, що обстріл росіянами Чорнобаївки у Херсонській області, який відбувся 23 листопада, міг бути спровокований анонсом похорону загиблого захисника.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

Зазначається, що працівники сільради через соцмережі поширили інформацію про похорон, при цьому вказали час і місце його проведення.

“В прифронтовому селі, яке знаходиться у зоні досягання ворожої зброї, представники місцевої влади, проявили надзвичайну безвідповідальність, фактично зорієнтувавши ворожу артилерію по місцю імовірного скупчення людей”, - наголосили в Силах оборони півдня України.

Втім, анонс вчасно виявили та вжили відповідні заходи, що дозволило уникнути більших масштабів трагедії.

Деталі ситуації ретельно вивчають правоохоронці.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 окупанти вдарили ракетами "Іскандер" по кафе та магазину в селі Гроза Куп'янського району. Під час обстрілу у приміщеннях перебували люди. В кафе проходили поминки за односельцем. Відомо про 52 загиблих. Ідентифіковано 48 загиблих унаслідок ракетного удару Росії по селу Гроза.