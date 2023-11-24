На Ставці обговорили питання демобілізації і ротації

Також йшлося про строковиків.

Президент Володимир Зеленський провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Йшлося, зокрема, про мобілізацію та демобілізацію. Про це Зеленський написав у Telegram.

“Складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики”, – йдеться у повідомленні.

Були доповіді міністра оборони Умєрова, Головкома Залужного, начальника Генштабу Шаптали, міністра охорони здоров’я Ляшка, очільника МВС Клименка, міністра закордонних справ Кулеби, директора ДБР Сухачова та першого заступника міністра оборони Павлюка.



Нагадаємо, у Верховній Раді готують драфт законопроєкту із врегулюванням питання мобілізації, відпусток та демобілізації військових. Один із пропонованих варіантів – демобілізація після трьох років безперервної служби, однак консенсусу щодо цього поки немає. Докладно – у тексті на LB.ua.