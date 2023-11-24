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"Подарунок для Путіна": чехи та словаки зібрали за тиждень 400 тис. євро на гелікоптер для ГУР

Загальна вартість вертольота – 4,3 млн євро.

"Подарунок для Путіна": чехи та словаки зібрали за тиждень 400 тис. євро на гелікоптер для ГУР

В рамках ініціативи "Подарунок для Путіна" в Чехії та Словаччині за тиждень зібрали 400 тис. євро на закупівлю гелікоптера Black Hawk для української розвідки.

Про це повідомляє у Facebook ГУР Міноборони.

"За перший тиждень небайдужі чехи та словаки задонатили на вертоліт понад 400 тис. євро. Його загальна вартість становить близько 4,3 млн євро", – йдеться у повідомленні.

Організатори стверджують, що гелікоптер вже оглянули авіаційні експерти з України. Машина у хорошому стані та готова виконувати бойові завдання. Щойно буде зібрана необхідна для придбання сума, Міністерство оборони Чехії доправить Black Hawk українським розвідникам.

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В авіапарку ГУР Міноборони вже є один такий гелікоптер, який допомагає виконувати бойові та спеціальні завдання, місії із доставки військових вантажів і особового складу, ведення радіоелектронної боротьби, а також евакуацію поранених.

Нагадаємо, у межах ініціативи "Подарунок для Путіна" чехи вже задонатили на придбання для Збройних сил України 15 комплексів протиповітряної оборони Viktor, танк Т-72 та РСЗВ RM-70 на загальну вартість у 2,3 млн доларів.

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