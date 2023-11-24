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У Міноборони створили групу, яка контролюватиме будівництво фортифікаційних споруд

Орган працюватиме в режимі 24/7 за принципом "оперативного штабу".

У Міноборони створили групу, яка контролюватиме будівництво фортифікаційних споруд
Фото: Міністерство оборони

При Міноборони створено Міжвідомчу робочу групу, яка вивчатиме проблемні питання з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та вчасно реагуватиме на них.

Як повідомили у Міноборони, таке рішення ухвалили на зустрічі Міністра оборони Рустема Умєрова з Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.Тимчасовий консультативно-дорадчий орган координуватиме зусилля всіх органів військового управління, центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд – аби робота за цим напрямком була системною. 

У планах групи – впровадити реформу, щоб визначити зони відповідальності: на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд здійснюють військові підрозділи, на другій-третій – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій.

Також вже створена волонтерська бізнес-спільнота, яка висловила готовність оперативно надавати меценатську допомогу в будівництві фортифікаційних споруд на найбільш “гарячих” напрямках.

У Міністерстві пропонують затвердити нову ефективну модель з будівництва фортифікаційних споруд, до якої залучать ресурси Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури, ОВА, приватних підрядників.

Нагадаємо, народний депутат отримав підозру від НАБУ в розкраданні 307 млн гривень Міноборони, які май йти на будівництво захищених складів зберігання ракет та боєприпасів.

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