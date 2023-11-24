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Росіяни вдарили по дитячій бібліотеці в Херсоні

Поранених немає. 

Уранці російська армія вдарила по дитячій бібліотеці в Херсоні. Напад відбувся близько шостої ранку.

Поранених немає. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Дитяча бібліотека. Шоста ранку. Пряме влучання снаряда. Варвари знищили херсонську книгозбірню, яка роками радувала наймолодших відвідувачів та їх батьків", – написав він.

У МВС додали, що є й інші пошкодження. В одному з мікрорайонів за різними адресами спалахнуло одразу декілька пожеж: горіли житловий будинок, автомобіль та господарча споруда. Через постійні повторні обстріли рятувальникам доводилось неодноразово повертатись до гасіння, але всі пожежі ліквідували.

Нагадаємо, що за вчора росіяни вбили в області щонайменше трьох людей, ще 11 були поранені. Серед них – двоє дітей. Ворог атакував безпілотником літнього чоловіка на велосипеді в Бериславі та обстріляв касетними снарядами Чорнобаївку. 

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