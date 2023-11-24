Йому повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності.

Офіс Генпрокурора повідомив про затримання депутата сільради з Херсонщини, якого підозрюють у тому, що він під час окупації чергував на блокпосту військ РФ та коригував вогонь по ЗСУ.

За даними слідства, у перші дні повномасштабного вторгнення РФ він зустрічав російські війська на території населеного пункту. Допомагав розміщувати їх особовий склад і військову техніку.

Підозрюваний чергував на ворожому блокпосту.

Він збирав і передавав окупантам дані про місця дислокації та чисельність підрозділів Збройних Сил України, коригував артилерійські удари по українським захисникам.

Також депутат сільради поінформував ворога про шляхи відступу у випадку активних бойових дій з боку Сил оборони України.

У серпні 2022 року він влаштувався головним спеціалістом до незаконно створеного органу влади – «Станіславської військово-цивільної адміністрації Білозерського муніципального округу».

Приймав та опрацьовував заяви місцевого населення на отримання «соцзабезпечення» та «гуманітарної допомоги» від окупаційної адміністрації, розглядав звернення громадян в освітній сфері, збирав персональні дані тощо.

На підставі зібраних доказів про діяльність на користь держави-агресора депутата затримали правоохоронці.

Під час обшуку за місцем його проживання виявили видані РФ документи – паспорт та водійські права, а також партійний квиток від забороненої в Україні “Партії регіонів”.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Зі свого боку, СБУ повідомила, одним із перших, кого “здав” зрадник окупантам – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ.

За даними спецслужби, батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з рашистами. При цьому депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо.

СБУ також повідомила, що чоловік неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам.

Крім того, фігурант з власної ініціативи «чергував» зі зброєю на російських блокпостах та «розквартировував» окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.

Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його.

Наразі на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність).

Затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві та у селищі під Херсоном затримали двох колаборанток, які примушували херсонців брати участь у псевдореферендумі. Під час виїзного “голосування” колаборанток супроводжували озброєні бойовики.