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У Миколаєві та у селищі під Херсоном затримали двох колаборанток, які примушували херсонців брати участь у псевдореферендумі

Під час виїзного “голосування” колаборанток супроводжували озброєні бойовики.

У Миколаєві та у селищі під Херсоном затримали двох колаборанток, які примушували херсонців брати участь у псевдореферендумі
Фото: Офіс Генпрокурора

СБУ заявила про затримання двох колаборанток, які примушували херсонців «голосувати» на псевдореферендумі РФ.

Зазначається, що вони відповідали за «виїзне голосування» і особисто приїжджали до місцевих жителів із «урнами», закликаючи «голосувати за приєднання» регіону до Росії.

Щоб забезпечити «потрібну» кількість «голосів», колаборанток супроводжували озброєні бойовики окупаційних угруповань країни-агресора.

У разі відмови брати участь у фейковому плебісциті, фігурантки погрожували людям ув’язненням до російських катівень та «конфіскацією» приватного майна.

За участь у таких «рейдах» ворожі поплічниці отримали від загарбників по 50 тис. російських рублів як одноразову грошову винагороду.

За даними слідства, фігурантками є дві мешканки регіону, які після його захоплення підтримали російських загарбників, за що отримали призначення до окупаційного «виборчкому».

Після звільнення правобережної частини Херсонщини одна з них втекла до Миколаєва, де переховувалась від правосуддя в орендованому помешканні. Втім, співробітники СБУ встановили її місце тимчасового проживання і затримали.

Іншу зловмисницю затримано у власній оселі у селищі Зимівник.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Кривому Розі правоохоронці викрили автоперевізника, який працював на росіян під час окупації Херсона. Після визволення Херсона фігурант як переселенець втік до Кривого Рогу.

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