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У Кривому Розі правоохоронці викрили автоперевізника, який працював на росіян під час окупації Херсона

Після визволення Херсона фігурант як переселенець втік до Кривого Рогу.

У Кривому Розі правоохоронці викрили автоперевізника, який працював на росіян під час окупації Херсона
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття ще одного колаборанта, який пішов на добровільну співпрацю з РФ на період окупації правобережної частини Херсонщини.

Фігурантом виявився очільник місцевого автопідприємства, яке займалося пасажирськими перевезеннями на території регіону. Після захоплення обласного центру він підтримав загарбників і запропонував їм "інтегрувати" свій бізнес на користь ворога.

Для цього він "зареєстрував" власну компанію в місцевій окупаційній адміністрації та отримав від її представників "дозвіл" на здійснення міжміських перевезень.

За це зловмисник регулярно відрахував до бюджету країни-агресора податки і збори.

Він мав намір розширити свій "бізнес" і на інші тимчасово захоплені регіони на сході та півдні України, зокрема на території Криму.

Після визволення Херсона фігурант як переселенець втік до Кривого Рогу, де сподівався не тільки "відсидітись", щоб уникнути правосуддя, але й планував відкрити там нове підприємство з автоперевезень.

Однак, співробітники СБУ зірвали його "плани" – встановили місцезнаходження ворожого поплічника і затримали за місцем тимчасового проживання.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Він перебуває під вартою.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала двох колаборанток, які працювали в окупаційних структурах Херсона. Одну із колаборанток затримали біля кордону з Євросоюзом. 

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