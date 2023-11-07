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Україна і США обговорили план дій у реформуванні української військової освіти з урахуванням стандартів НАТО

Україна розраховує, що іноземні консультанти допоможуть розробити методологію навчальних програм. 

Україна і США обговорили план дій у реформуванні української військової освіти з урахуванням стандартів НАТО
Фото: Міноборони

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк з командою та представники посольства США в Україні обговорили план дій у реформуванні української військової освіти з урахуванням стандартів НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

Олександр Павлюк під час зустрічі зазначив, що військова освіта є пріоритетним напрямком для нього. Адже це – стратегічно важливо для безпеки держави.

“Ми розраховуємо на іноземних консультантів, які допоможуть нам з методологією. Інформація та власний досвід сучасної війни у нас є. Тепер потрібно спільно рухатись у бік перетворення цього в навчальні програми”, - сказав Павлюк.

Він додав, що після російського вторгнення західна консультативна підтримка тільки зросла.

За словами Олександра Павлюка, Україна вже відчула результат, оскільки «сержанти і офіцери, які пройшли курси західного зразка, вступили в бій і реалізують отримані знання у боротьбі з ворогом».

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження нової Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Згідно з новою концепцією, ЗСУ повинні перейти повністю на військову службу за контрактом, а строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.

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