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На військовому аеродромі у Таганрозі стався вибух, палають гвинтокрили, – Андрющенко

Офіційних підтверджень атаки на аеропорт поки не було.

На військовому аеродромі у Таганрозі стався вибух, палають гвинтокрили, – Андрющенко
Фото: соцмережі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що на військовому аеродромі у російському Таганрозі стався вибух. 

“З Таганрогу передають, що на аеродромі після вибуху палають гвинтокрили. Росіяни дійсно системно використовують аеродром Таганрогу для базування зокрема вертолітних підрозділів, але не тільки. Системи ППО, техніка до перекиду в України - все це рясно систематично квітне там”, – написав Андрющенко. 

Однак він зазначив, що офіційних підтверджень атаки на аеропорт поки не було.

Нагадаємо, у неділю, 5 листопада, у селищі Сєдове під окупованим Маріуполем Донецької області зафіксували вибухи у місці розташування складу боєприпасів російських військ. 

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