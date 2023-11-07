Українські телеком-компанії можуть отримати грант від Німеччини для відновлення інтернету на деокупованих територіях, – Федоров

Загальний бюджет – 700 тисяч євро. Заявку можна подати до 30 листопада.

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Україна запускає з німецьким урядом за програмою ReACT4UA/EU4Business гранти для українських телеком-компаній.

Мета — відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн.

Загальний бюджет — 700 тисяч євро. Допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без м. Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях. Кошти можна витратити на:

обладнання та матеріали;

оплату рахунків за електроенергію;

орендну плату;

виплати, необхідні для утримання мереж;

зарплати працівників.

Заявку можна подати до 30 листопада за посиланням.

Нагадаємо, ЄІБ може затвердити найближчим часом €200 млн на проєкти відновлення в Україні. Загалом передбачено €450 млн.