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Українські телеком-компанії можуть отримати грант від Німеччини для відновлення інтернету на деокупованих територіях, – Федоров

Загальний бюджет – 700 тисяч євро. Заявку можна подати до 30 листопада.

Українські телеком-компанії можуть отримати грант від Німеччини для відновлення інтернету на деокупованих територіях, – Федоров
Михайло Федоров
Фото: надано пресслужбою

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що Україна запускає з німецьким урядом за програмою ReACT4UA/EU4Business гранти для українських телеком-компаній. 

Мета — відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. 

Загальний бюджет — 700 тисяч євро. Допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській (без м. Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.   Кошти можна витратити на:

  • обладнання та матеріали;
  • оплату рахунків за електроенергію;
  • орендну плату;
  • виплати, необхідні для утримання мереж;
  • зарплати працівників.

Заявку можна подати до 30 листопада за посиланням.  

Нагадаємо, ЄІБ може затвердити найближчим часом €200 млн на проєкти відновлення в Україні. Загалом передбачено €450 млн.

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