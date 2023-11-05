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У Німеччині група росіян напала на чотирьох українців

Росіяни вигукували провокативні гасла, а потім використали зброю.

У Німеччині група росіян напала на чотирьох українців
Німецькі поліцейські під час рейду в Берліні, 7 грудня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Семеро молодиків російського походження навмисно спровокували та напали на чотирьох українців у німецькому місті Бремен. Спершу вони вигукували проросійські гасла, а потім один з нападників витягнув пістолет. Про це пише видання Bild.

За інформацією видання, напад стався у вівторок ввечері, коли четверо українців сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу, і до них підійшла група росіян.

За попередніми даними, росіяни шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла, зокрема "Свободу Росії" та накинулися на українців.

Згодом 16-річний росіянин витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли.

Співробітники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам.

Нагадаємо, у Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською. Хлопець отримав поранення голови та лівої стопи. 

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