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​Президентка Єврокомісії заявила, що 12-ий пакет санкції проти Росії з'явиться незабаром

Обмеження торкнуться пропагандистів, тих, хто обходить санкції і порушує цінову стелю на нафту.

​Президентка Єврокомісії заявила, що 12-ий пакет санкції проти Росії з'явиться незабаром
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ОПУ

Євросоюз незабаром схвалить 12-ий пакет санкцій проти Росії.

Про це на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що європейська санкції мають "великий вплив на російську економіку".

"Невдовзі ми схвалимо 12-ий пакет санкцій. Там будуть нові переліки тих, хто відповідає за військове вторгнення та окупацію України, а також ті, що залучені до брутального викрадення дітей. Також ті, що залучені до створення фейкових новин і пропаганди. Також ті, що обходять експорті-імпортні заборони і ті, хто порушує цінову стелю на нафту", - сказала президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн додала, що обмежувальні заходи ЄС координує з "Групою семи".

"Росія мусить заплатити велику ціну за ці руйнування, які вона завдала Україні", - наголосила очільниця Європейської комісії.

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Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що проєкт 12-ого пакету санкцій проти Росії представлять наступного тижня.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Євросоюз працює над запровадженням санкцій щодо російських алмазів.

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