Білий дім закликав ухвалити масштабний пакет допомоги Україні - у чинних фондах залишилося мало ресурсів

Фінансові ресурси для ЗСУ за повноваженнями президента США залишилися в обмежених обсягах.

Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

“Сьогоднішнє оголошення (нового пакету допомоги – ред.) вичерпало залишки коштів USAI, які наразі доступні для підтримки України”, - повідомила представниця Білого дому.

Вона наголосила, що Сполучені Штати зменшують обсяги пакетів, щоби надалі задовольняти термінові потреби ЗСУ, а також “розширити нашу здатність підтримувати Україну впродовж якомога довшого періоду”.

Карін Жан-П’єр повторила заклик до Конгресу ухвалити масштабний запит президента Байдена з підтримкою для України та надіслати світові “важливий сигнал” про рішучість США.

Нагадаємо, сьогодні США оголосили про виділення нового пакету допомоги для України в розмірі 425 млн доларів. Із запасів Міністерства оборони виділяють озброєння на суму до 125 млн доларів, а з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) - 300 млн доларів.