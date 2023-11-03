Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
ГоловнаСвіт

Білий дім закликав ухвалити масштабний пакет допомоги Україні - у чинних фондах залишилося мало ресурсів

Сполучені Штати зменшують обсяги пакетів, щоби надалі задовольняти термінові потреби ЗСУ.

Білий дім закликав ухвалити масштабний пакет допомоги Україні - у чинних фондах залишилося мало ресурсів
Фото: ЕРА/UPG

Фінансові ресурси для ЗСУ за повноваженнями президента США залишилися в обмежених обсягах.

Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

“Сьогоднішнє оголошення (нового пакету допомоги – ред.) вичерпало залишки коштів USAI, які наразі доступні для підтримки України”, - повідомила представниця Білого дому.

Підписуйтесь на наш Google News

Вона наголосила, що Сполучені Штати зменшують обсяги пакетів, щоби надалі задовольняти термінові потреби ЗСУ, а також “розширити нашу здатність підтримувати Україну впродовж якомога довшого періоду”.

Карін Жан-П’єр повторила заклик до Конгресу ухвалити масштабний запит президента Байдена з підтримкою для України та надіслати світові “важливий сигнал” про рішучість США.

Нагадаємо, сьогодні США оголосили про виділення нового пакету допомоги для України в розмірі 425 млн доларів. Із запасів Міністерства оборони виділяють озброєння на суму до 125 млн доларів, а з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) - 300 млн доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies