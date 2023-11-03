Насралла: операція «Повінь Аль-Акса» на 1000% палестинська і на 1000% розроблена палестинцями

Лідер військово-політичного ліванського шиїтського руху «Хезболла» Хасан Насралла заявив, що операція «Повінь Аль-Акса» (напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня) на 1000% палестинська і на 1000% розроблена палестинцями.

Про це Насралла сказав під час сьогоднішнього виступу.

“Те, що сталося на місці (на півдні Ізраїлю, - ред.) було креативно, ефективно, масштабно та добре реалізовано. Це був справжній землетрус у системі безпеки Ізраїлю, у розвідці та в усіх сферах. Щоби Ізраїль не зробив, результат від цього не зміниться”, - сказав ватажок «Хезболли».

Він зазначив, що "Повінь Аль-Акси" вплине на сучасне і майбутнє сіоністського утворення (Ізраїлю, - ред.).

Нагадаємо, ЦАХАЛ продовжує завдавати ракетних ударів по Лівану. Ізраїль звинувачує Ліван у причетності до нападу на країну.