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Насралла: операція «Повінь Аль-Акса» на 1000% палестинська і на 1000% розроблена палестинцями

Ватажок «Хезболли» назвав операцію ХАМАС проти Ізраїлю креативною та ефективною.

Насралла: операція «Повінь Аль-Акса» на 1000% палестинська і на 1000% розроблена палестинцями
Хасан Насралла
Фото: EPA/UPG

Лідер військово-політичного ліванського шиїтського руху «Хезболла» Хасан Насралла заявив, що операція «Повінь Аль-Акса» (напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня) на 1000% палестинська і на 1000% розроблена палестинцями. 

Про це Насралла сказав під час сьогоднішнього виступу. 

“Те, що сталося на місці (на півдні Ізраїлю, - ред.) було креативно, ефективно, масштабно та добре реалізовано. Це був справжній землетрус у системі безпеки Ізраїлю, у розвідці та в усіх сферах. Щоби Ізраїль не зробив, результат від цього не зміниться”, - сказав ватажок «Хезболли».

Він зазначив, що "Повінь Аль-Акси" вплине на сучасне і майбутнє сіоністського утворення (Ізраїлю, - ред.).

Нагадаємо, ЦАХАЛ продовжує завдавати ракетних ударів по Лівану. Ізраїль звинувачує Ліван у причетності до нападу на країну.

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