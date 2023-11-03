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32 людини загинули унаслідок пожежі у центрі реабілітації наркозалежних в Ірані

Попередньо, причиною пожежі став обігрівач.

32 людини загинули унаслідок пожежі у центрі реабілітації наркозалежних в Ірані
Фото: Фото з відкритих джерел

Щонайменше 32 людини загинули унаслідок пожежі у центрі реабілітації наркозалежних на півночі Ірану.

Про це пише BBC з посиланням на владу країни.

Пожежа спалахнула зранку у п'ятницю в Лангаруді, місті в провінції Гілан на північ від Тегерана.

Есмаїл Садегі, головний суддя провінції, повідомив місцевим ЗМІ, що ще 16 осіб були госпіталізовані.

Попереднє розслідування показало, що причиною пожежі став обігрівач. “Менеджера та інших можливих винуватців заарештовано, щоб точніше встановити причину інциденту”, − повідомляє сайт новин Tasnim.

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У центрі мешкало майже 40 осіб. Дах центру було зруйновано, вікна розбиті, а стіни почорніли від диму.

За оцінками, Іран має найбільшу кількість наркозалежних від опіоїдів на душу населення у світі, і країна розташована на головному шляху контрабанди опію, вирощеного в Афганістані. У звіті Управління ООН з питань наркотиків і злочинності йдеться про те, що на Іран припадає 47% світових вилучень героїну та морфіну з Афганістану.

Іран запровадив смертну кару для контрабандистів і торговців наркотиками, але має серію реабілітаційних програм для наркоманів. У червневому звіті Amnesty International заявила, що цього року за злочини, пов’язані з наркотиками, Тегеран стратив щонайменше 173 особи − після “систематично несправедливих судових процесів”. Ця цифра є майже втричі більшою, ніж за аналогічний період час минулого року.

Нагадаємо, як повідомили у ДСНС, станом на кінець жовтня в Україні з початку року на пожежах уже загинуло більше 1 тисячі людей.

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