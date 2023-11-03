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Бербок закликала Азербайджан та Вірменію до примирення і спільної участі у проєкті Global Gateway

Німеччина та ЄС готові сприяти нормалізації відносин між двома країнами, зокрема, шляхом залучення обох країн до проєкту ЄС Global Gateway.

Бербок закликала Азербайджан та Вірменію до примирення і спільної участі у проєкті Global Gateway
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина та Європа хочуть разом із країнами Південного Кавказу працювати над створенням регіону, який подолає тіні минулого та формуватиме інтереси майбутнього для людей, повідомляє DW.

Таку заяву Бербок зробила перед початком свого дводенного візиту до Вірменії та Азербайджану, у п'ятницю, 3 листопада.

Коментуючи конфлікт двох країн навколо Нагірного Карабаху, який має багаторічну історію, Бербок зазначила, що він наніс величезні рани обом сторонам, проте "у довгостроковій перспективі вони можуть затягнутися". Зараз важливо, "щоб усі, у чиїх руках знаходяться ключі до миру, перемогли себе і стали на шлях взаємної довіри", додала вона.

На цьому шляху Німеччина та ЄС загалом готові підтримати Єреван та Баку конкретними ініціативами, наголосила міністр. Одна з них - заплановане прокладання глибоководного кабелю дном Чорного моря для передачі даних в рамках програми ЄС Global Gateway. За словами Бербок, участь у цьому проекті могла б зблизити Вірменію та Азербайджан один з одним, а також із Європою.

Ініціатива Global Gateway передбачає інвестиції в обсязі до 300 млрд євро в інфраструктуру країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою. Однією з цілей цієї програми є посилення глобального впливу ЄС. Загальна вартість витрат на прокладання глибоководного кабелю, про який говорила Анналена Бербок, становить 45 млрд. євро. Майже половина цієї суми готовий взяти на себе Європейський інвестиційний банк.

3 листопада глава МЗС Німеччини проведе зустріч у Єревані зі своїм вірменським колегою Араратом Мірзояном. На 4 листопада заплановано переговори до Баку з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

Нагадаємо, у жовтні голова уряду Вірменії Нікол Пашинян заявив, що сформовано дорожню карту миру та нормалізацію відносин між Азербайджаном та Вірменією.

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