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Ізраїль ліквідував ще одного командира батальйону ХАМАСу та завдав ударів по інфраструктурі терористів

ЦАХАЛ продовжує наземні, повітряні та морські удари по сектору Гази.

Ізраїль ліквідував ще одного командира батальйону ХАМАСу та завдав ударів по інфраструктурі терористів
Начальник Південного командування ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Фінкельман (у центрі) у секторі Гази, 30 жовтня 2023
Фото: Сили оборони Ізраїлю

Армія оборони та Служби безпеки Ізраїлю заявили про ліквідацію командира батальйону ХАМАСу “Сабра Тель аль-Хава”. ЦАХАЛ продовжує наземні, повітряні та морські удари по сектору Гази.

Про це йдеться у повідомленні ізраїльських військових у телеграмі.

Винищувачі ЦАХАЛу влучили у Мустафу Далула, який з початку війни був у центрі управління бойовими діями проти військ Тель-Авіа. Останніми роками Далул обіймав низку посад у батальйоні та бригаді терористів у місті Газа.

Крім того, винищувачі та артилерія ЦАХАЛу під управлінням сухопутних військ знищили низку терористів, які діяли проти наземних військ. 

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Під час обшуків у районі Бейт-Хануна військовослужбовці виявили зброю, розвідувальні матеріали, автомат АК-47, автомат, магазини, гранати, вибухові пристрої, РПГ, засоби зв'язку та карти.

“Вночі винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по терористичній інфраструктурі та знищили терористів ХАМАСу. Паралельно ізраїльські військово-морські сили під керівництвом сухопутних військ завдали ударів по низці будівель, з яких стріляли по солдатах та пускових установках протитанкових ракет”, − зазначили військові.

Нагадаємо, Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі 14,3 млрд доларів. Сполучені Штати підтримують “гуманітарні паузи”, а не припинення вогню Ізраїлем у секторі Гази.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати підтримують “гуманітарні паузи”, а не припинення вогню Ізраїлем у секторі Гази.

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