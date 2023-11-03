Ізраїль ліквідував ще одного командира батальйону ХАМАСу та завдав ударів по інфраструктурі терористів

ЦАХАЛ продовжує наземні, повітряні та морські удари по сектору Гази.

Начальник Південного командування ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Фінкельман (у центрі) у секторі Гази, 30 жовтня 2023

Армія оборони та Служби безпеки Ізраїлю заявили про ліквідацію командира батальйону ХАМАСу “Сабра Тель аль-Хава”. ЦАХАЛ продовжує наземні, повітряні та морські удари по сектору Гази.

Про це йдеться у повідомленні ізраїльських військових у телеграмі.

Винищувачі ЦАХАЛу влучили у Мустафу Далула, який з початку війни був у центрі управління бойовими діями проти військ Тель-Авіа. Останніми роками Далул обіймав низку посад у батальйоні та бригаді терористів у місті Газа.

Крім того, винищувачі та артилерія ЦАХАЛу під управлінням сухопутних військ знищили низку терористів, які діяли проти наземних військ.

Під час обшуків у районі Бейт-Хануна військовослужбовці виявили зброю, розвідувальні матеріали, автомат АК-47, автомат, магазини, гранати, вибухові пристрої, РПГ, засоби зв'язку та карти.

“Вночі винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по терористичній інфраструктурі та знищили терористів ХАМАСу. Паралельно ізраїльські військово-морські сили під керівництвом сухопутних військ завдали ударів по низці будівель, з яких стріляли по солдатах та пускових установках протитанкових ракет”, − зазначили військові.

Нагадаємо, Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі 14,3 млрд доларів. Сполучені Штати підтримують “гуманітарні паузи”, а не припинення вогню Ізраїлем у секторі Гази.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати підтримують “гуманітарні паузи”, а не припинення вогню Ізраїлем у секторі Гази.