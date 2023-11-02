У Фінляндії судитимуть жінку, яка передавали боєприпаси до Росії

У Фінляндії жінка закуповувала військове спорядження–снаряди і патрони для передачі Росії. За це її судитимуть,– пише Yle.

Відомо, що жінку 1976 року народження обвинувачують у скоєнні злочинів, пов'язаних із нормуванням за обтяжуючих обставин, із нормуванням та з експортом військового спорядження.

"Обвинувачена закуповувала у Фінляндії військове спорядження і вивозила його через кордон до Росії для використання. При цьому в жінки не було необхідної експортної ліцензії на свою діяльність. Вона постачала боєприпаси власнику стрілецько-спортивного центру в Санкт-Петербурзі", – повідомляє видання.

Згідно з обвинувальним висновком, замовник обіцяв їй 20% комісійних за гільзи і кулі на додаток до ціни товару, а також 10% комісійних за інші товари.

На думку прокурора, така поведінка є серйозною, оскільки триває протягом кількох місяців і свідчить про нехтування експортними санкціями.

На митниці в неї виявили також близько 2000 євро готівкою. Жінка визнала, що намагалася провезти гроші в Росію, хоча й знала, що це заборонено згідно з санкціями.

Прокурор вимагає для обвинуваченої від 8 місяців позбавлення волі. Її громадянство не розкривають, повідомляють тільки, що вона працювала в місті Котка.

Німеччині за підозрою у зраді заарештували ймовірного спільника затриманого у грудні та звинуваченого у шпигунстві на користь Росії працівника Федеральної розвідувальної служби.