Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає в себе радари для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T.
Про це йдеться на сайті уряду ФРН.
Новий пакет допомоги включає:
- 2 радари TRML-4D для ЗРК IRIS-T;
- 12 бронетранспортерів;
- 7 розвіддронів Primoco ONE;
- 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
- 5 надводних дронів;
- 10 тис. безпекових окулярів;
- 32 термінали для супутникового зв’язку;
- 1 PCB-принтер (3D);
- 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;
- 12 вантажівок типу MAN TGS;
- 30 тис. комплектів зимового одягу.
Німеччина також пообіцяла у майбутньому передати ще 25 танків Leopard 1 A5.
Нагадаємо, Німеччина виділить Україні додатково 195 млн євро на захист енергетичної інфраструктури цієї зими.
Видання Bild повідомляло, що Мінфін ФРН не передбачив у бюджеті-2024 5 млрд євро на допомогу Україні. Ці кошти необхідні для ППО, броньованої техніки, а також на ремонт і логістику.