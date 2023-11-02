Серед іншого він включає бронетранспортери, радари для ЗРК IRIS-T та зимовий одяг для військових.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає в себе радари для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Новий пакет допомоги включає:

2 радари TRML-4D для ЗРК IRIS-T;

12 бронетранспортерів;

7 розвіддронів Primoco ONE;

2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;

5 надводних дронів;

10 тис. безпекових окулярів;

32 термінали для супутникового зв’язку;

1 PCB-принтер (3D);

5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;

12 вантажівок типу MAN TGS;

30 тис. комплектів зимового одягу.

Німеччина також пообіцяла у майбутньому передати ще 25 танків Leopard 1 A5.

Нагадаємо, Німеччина виділить Україні додатково 195 млн євро на захист енергетичної інфраструктури цієї зими.

Видання Bild повідомляло, що Мінфін ФРН не передбачив у бюджеті-2024 5 млрд євро на допомогу Україні. Ці кошти необхідні для ППО, броньованої техніки, а також на ремонт і логістику.