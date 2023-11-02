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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Серед іншого він включає бронетранспортери, радари для ЗРК IRIS-T та зимовий одяг для військових.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Фото: EPA/UPG

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає в себе радари для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Новий пакет допомоги включає:

  • 2 радари TRML-4D для ЗРК IRIS-T;
  • 12 бронетранспортерів;
  • 7 розвіддронів Primoco ONE;
  • 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
  • 5 надводних дронів;
  • 10 тис. безпекових окулярів;
  • 32 термінали для супутникового зв’язку;
  • 1 PCB-принтер (3D);
  • 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;
  • 12 вантажівок типу MAN TGS;
  • 30 тис. комплектів зимового одягу.

Німеччина також пообіцяла у майбутньому передати ще 25 танків Leopard 1 A5.

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Нагадаємо, Німеччина виділить Україні додатково 195 млн євро на захист енергетичної інфраструктури цієї зими.

Видання Bild повідомляло, що Мінфін ФРН не передбачив у бюджеті-2024 5 млрд євро на допомогу Україні. Ці кошти необхідні для ППО, броньованої техніки, а також на ремонт і логістику.

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