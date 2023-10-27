Німеччина передає Україні систему ППО IRIS-T і ракети, а також боєприпаси і дрони Vector

Також наша держава отримає боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II.

Німеччина повідомила про новий пакет військової допомоги для України.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Наша держава отримає:

чотири бронетранспортери;

одну систему ППО середньої дії IRIS-T;

ракети для комплексів IRIS-T SLS;

155-мм боєприпаси;

радар для TRML-4D;

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;

вісім розвідувальних безпілотників Vector;

чотири радари GO12;

п’ять надводних безпілотників;

шість автомобілів прикордонної служби;

10 тисяч захисних окулярів;

чотири сідельні тягачі 8x8 і стільки ж напівпричепів.

Нагадаємо, Німеччина також виділить Україні додатково 195 млн євро на захист енергетичної інфраструктури цієї зими.

Водночас видання Bild повідомляло, що Мінфін ФРН не передбачив у бюджеті-2024 5 млрд євро на допомогу Україні. Ці кошти необхідні для ППО, броньованої техніки, а також на ремонт і логістику.