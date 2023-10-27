Німеччина передає Україні систему ППО IRIS-T і ракети, а також боєприпаси і дрони Vector

Німеччина повідомила про новий пакет військової допомоги для України.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Наша держава отримає:
- чотири бронетранспортери;
- одну систему ППО середньої дії IRIS-T;
- ракети для комплексів IRIS-T SLS;
- 155-мм боєприпаси;
- радар для TRML-4D;
- боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;
- вісім розвідувальних безпілотників Vector;
- чотири радари GO12;
- п’ять надводних безпілотників;
- шість автомобілів прикордонної служби;
- 10 тисяч захисних окулярів;
- чотири сідельні тягачі 8x8 і стільки ж напівпричепів.
Нагадаємо, Німеччина також виділить Україні додатково 195 млн євро на захист енергетичної інфраструктури цієї зими.
Водночас видання Bild повідомляло, що Мінфін ФРН не передбачив у бюджеті-2024 5 млрд євро на допомогу Україні. Ці кошти необхідні для ППО, броньованої техніки, а також на ремонт і логістику.