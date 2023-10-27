Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
В Білому домі прокоментували російський наступ під Авдіївкою
В Білому домі прокоментували російський наступ під Авдіївкою
ГоловнаСвіт

Німеччина передає Україні систему ППО IRIS-T і ракети, а також боєприпаси і дрони Vector

Також наша держава отримає боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II.

Німеччина передає Україні систему ППО IRIS-T і ракети, а також боєприпаси і дрони Vector
Фото: Генштаб ЗСУ

Німеччина повідомила про новий пакет військової допомоги для України.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Наша держава отримає:

  • чотири бронетранспортери;
  • одну систему ППО середньої дії IRIS-T;
  • ракети для комплексів IRIS-T SLS;
  • 155-мм боєприпаси;
  • радар для TRML-4D;
  • боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;
  • вісім розвідувальних безпілотників Vector;
  • чотири радари GO12;
  • п’ять надводних безпілотників;
  • шість автомобілів прикордонної служби;
  • 10 тисяч захисних окулярів;
  • чотири сідельні тягачі 8x8 і стільки ж напівпричепів.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Німеччина також виділить Україні додатково 195 млн євро на захист енергетичної інфраструктури цієї зими.

Водночас видання Bild повідомляло, що Мінфін ФРН не передбачив у бюджеті-2024 5 млрд євро на допомогу Україні. Ці кошти необхідні для ППО, броньованої техніки, а також на ремонт і логістику.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies