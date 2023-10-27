В Ісландії сталося понад 5500 невеликих землетрусів, можливе вивереження вулкану

Магнітуда найсильнішого із землетрусів склала 4,5, а близько 15 підземних поштовхів мали магнітуду 3,0 і більше.

Виверження вулкану на півостріві Рейк'янес в Ісландії, липень 2023 року

На півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії сталося понад 5500 невеликих землетрусів за останні три дні, що збільшує ймовірність виверження вулкана.

Про це пише Reuters з посиланням на метеорологічну службу країни.

Розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, Ісландія є гарячою сейсмічною та вулканічною точкою, оскільки дві плити рухаються у протилежних напрямках.

Хоча землетруси в Ісландії є повсякденним явищем, ці землетруси є попереджувальним знаком, що країна вступає у фазу підготовки до наступного вулканічного виверження.

Землетруси виникли на глибині до 5 км і були спричинені тривалим накопиченням магми, яка збільшувала тиск і тепер повільно дрейфує до поверхні землі.

Раніше цього року в незаселеній частині півострова вулкана "вибухнув" після інтенсивного землетрусу. Це сталося втретє з 2021 року у регіоні на південний захід від столиці Рейк'явіка.

Фото: EPA/UPG Виверження вулкану на півостріві Рейк'янес Ісландія

Метеорологи заявили, що зараз може розвиватися четверте виверження, хоча передбачити час вулканічних спалахів складно. Магнітуда найсильнішого із землетрусів склала 4,5, а близько 15 підземних поштовхів мали магнітуду 3,0 і більше. За даними Мічиганського технологічного університету, землетруси магнітудою понад 2,5 часто можуть відчуватися людьми.

Фото: EPA/UPG Виверження вулкану на півостріві Рейк'янес в Ісландії, липень 2023 року

Гріндавик, рибальське містечко на півострові з населенням близько 2000 чоловік, є містом, найближчим до сейсмічної активності.

Нагадаємо, у червні Маунт-Майон − найактивніший вулкан на Філіппінах почав викидати лаву та сірчаний газ, що призвело до евакуації майже 13 000 жителів на південному сході головного острова країни.