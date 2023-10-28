Померла іранська дівчина, яка впала в кому після можливої сутички з поліцією через хіджаб

Нині вранці померла іранська 16-річна Арміта Гараванд, яка впала в кому після можливої сутички з поліцією моралі на початку цього місяця, передає ВВС.

Дівчина знепритомніла після посадки в тегеранське метро 1 жовтня.

Активісти звинуватили поліцію моралі у нападі на дівчину за те, що вона не носила хіджаб. Влада наполягає, що дівчина просто знепритомніла.

Лікування тривало чотири тижні. Гараванд діагностували пошкодження головного мозку.

Підтвердження від батьків померлої наразі не було. Однак правозахисна група Hengaw, що базується в Норвегії та спеціалізується на курдській меншині Ірану, заявила, що отримала повідомлення про те, що Арміта "стала останньою жертвою примусового хіджабу і померла після 28 днів госпіталізації".

Hengaw закликала незалежну медичну групу з організації «Лікарі без кордонів» та Міжнародного комітету Червоного Хреста розслідувати цю смерть.

Нагадаємо, попереднє скандальне затримання через носіння хіджабу викликало хвилю масових протестів в Ірані. Йдеться про Махсу Аміні, яку поліція моралі звинуватила в порушенні закону, що зобов’язує жінок повністю покривати волосся хусткою. За повідомленнями очевидців, які оприлюднило Управління ООН з прав людини, поліцейські били Аміні головою об автомобіль і палицями. За кілька годин дівчину госпіталізували у стані коми, а через три дні оголосили про її смерть.

Опісля країною прокотилася хвиля протестів, під час яких загинули і були поранені багато людей. Нещодавно двох іранських журналісток - Елахе Мохаммаді та Нілуфар Хамеді - суд відправив за ґрати через репортажі про смерть Макси Аміні.