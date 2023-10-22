В Ірані суд відправив до тюрми двох журналісток за те, що писали про загибель Махси Аміні

Їм присудили сім років за ґратами.

Двох іранських журналісток - Елахе Мохаммаді та Нілуфар Хамеді - суд відправив за ґрати через репортажі про смерть Макси Аміні, повідомляє AFP.

Вони отримали по сім років тюрми.

За інформацією DW, Мохаммаді перебувала під вартою з вересні 2022 року - хї стаття про похорон курдки Махси Аміні істотно сприяла всесвітньому розростанню скандалу довкола смерті цієї дівчини.

Сестру журналістки Ельнас Мохаммаді минулого місяця суд засудив до трьох років тюрми. Але їй та ще одній журналістці - Негін Багері - доведеться відсидіти лише одну сорокову частину терміну, тобто менш ніж місяць.

Нагадаємо, у 2022-му поліція моралі затримала Махсу Аміні в Тегерані, звинувативши її в порушенні закону, який зобов’язує жінок повністю покривати волосся хусткою. За повідомленнями очевидців, які цитує Управління ООН з прав людини, поліцейські били Аміні головою об автомобіль і палицями. За кілька годин дівчину госпіталізували у стані коми, а через три дні оголосили про її смерть.

За даними правозахисних груп, під час протестів, що почалися після вбивства Аміні, понад 500 осіб, серед яких - 71 неповнолітній, було вбито, сотні поранено і тисячі заарештовано. Іран провів сім страт, пов'язаних із заворушеннями.