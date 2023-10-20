​Іран зможе торгувати ракетами з усім світом, зокрема, з Росією, - ексглава Ради нацбезпеки Ізраїлю

Хулата сказав, що Ізраїль та Україна можуть об'єднати зусилля і вимагати від міжнародної спільноти зупинити розповсюдження іранських балістичних ракет.

Іран зможе вільно торгувати ракетами з усім світом, зокрема з Росією, оскільки минув термін дії резолюції ООН, яка обмежувала для країни експорт балістичних ракет.

Про це в інтерв'ю LB.ua наголосив колишній керівник Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата.

"Тепер вони можуть вільно торгувати ракетами з усім світом, зокрема з Росією. І в нас іще менше шансів зупинити їх. При цьому Тегеран також отримає доступ до технологій і зможе експортувати їх", - сказав Хулата.

Він додав, що Ізраїль виступав проти цього і багато разів виносив питання на міжнародне обговорення. "Ми знали, що це станеться, якщо світ не відреагує. А світ не відреагував", - зауважив ексглава ізраїльської Ради нацбезпеки.

Хулата сказав, що Ізраїль та Україна можуть об'єднати зусилля і вимагати від міжнародної спільноти зупинити розповсюдження іранських балістичних ракет.

"Потрібно гарантувати, що Іран і Росія не отримають вигоди від такої співпраці. Це загроза, яку обидві наші країни відчувають, і ліберально-демократичний світ має поділяти ці побоювання. Також вважаю, що для обох держав пріоритетні питання передачі Іраном Росії іншої зброї та технологій, які використовують проти українців. Ми повинні протидіяти цьому", - зазначив колишній керівник Ради національної безпеки Ізраїлю.

Нагадаємо, днями представник Ірану з ядерних питань та заступник міністра закордонних справ Алі Багері Кані написав у соцмережі Х, що обмеження на продаж ракет, накладені ембарго ООН, були зняті.

Ця резолюція ООН № 2231 була ухвалена 20 липня 2015 року щодо Ірану через ядерну програму Тегерана на період до 18 жовтня 2023 року. Під ембарго, серед іншого, потрапили продаж та купівля ракет.