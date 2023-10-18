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Іран заявив про скасування обмежень на продаж ракет, які були накладені ембарго ООН

ООН заявила, що продовжить накладені обмеження.

Іран заявив про скасування обмежень на продаж ракет, які були накладені ембарго ООН

У середу представник Ірану з ядерних питань та заступник міністра закордонних справ Алі Багері Кані написав у "Х", що обмеження на продаж ракет, накладені ембарго ООН, були зняті. 

Ця резолюція ООН № 2231 була ухвалена 20 липня 2015 року щодо Ірану через ядерну програму Тегерана на період до 18 жовтня 2023 року. Під ембарго, серед іншого, потрапили продаж та купівля ракет.

"Починаючи з 18 жовтня 2023 року, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231, усі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов’язану з балістичними ракетами та їхню передачу до/з Ісламської Республіки Іран припиняються; на Іран більше не поширюються жодні обмеження в контексті Радбезу", – пише Алі Багері Кані.

Своєю чергою у пресрелізі ООН за 17 жовтня зазначається, що Радбез вирішив вжити необхідних заходів для збереження наявних обмежень.

"Рада безпеки оцінила, що існують вагомі причини утриматися від скасування цих обмежень у День переходу (18 жовтня 2023 року), як це було спочатку передбачено Спільним всеосяжним планом дій. Рішення Ради відповідає положенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231, оскільки Іран не виконує своїх зобов’язань, як повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії з 2019 року", – йдеться у пресрелізі.

ООН пояснює, що ці кроки не означають введення додаткових санкцій ЄС проти Ірану. Крім того, усі санкції ЄС, які вже були скасовані раніше, залишаються скасованими.

За даними МЗС Британії, партнерство Росії з Іраном зміцнилося в останні роки, прискорене вторгненням Москви в Україну. У майбутньому воно посилиться, адже міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку.

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