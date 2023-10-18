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Президент Єгипту виступив проти евакуації до країни мешканців сектору Гази

Абдель Фаттах Ас-Сісі вважає, що це лише призведе до розширення географії конфлікту. 

Президент Єгипту виступив проти евакуації до країни мешканців сектору Гази
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі
Фото: EPA

Президент Республіки Єгипет Абдель Фаттах Ас-Сісі заявив, що передача палестинців сектору Гази під юрисдикцію Єгипту не вирішить проблеми, але призведе до подальшого загострення конфлікту та розширення його географії.

Про це він сказав під час спільного з канцлером ФРН Олафом Шольцем виходу до пресі в Каїрі 18 жовтня, передає Укрінформ.

“Єгипет відкидає ідею, що палестинське питання може бути вирішено винятково військовими методами, що потрібний «масовий вихід» палестинців… Ми абсолютно проти того, щоби жителі Гази були передані під юрисдикцію Єгипту”, - підкреслив Ас-Сісі.

Він пояснив свою позицію тим, що евакуація палестинців з Гази на Синайській півострів призведе до того, що ідея спротиву палестинського народу просто буде перенесена на регіон Синаю і тоді вже він стане вважатися базою для атак, а Ізраїль буде, зрозуміло, захищатися і, як реакція, атакувати територію Єгипту. Каїр не хоче брати на себе таку відповідальність, підкреслив президент і попередив, що проти такої ідеї «мільйони людей».

Ас-Сісі додав, що усі спроби евакуювати палестинців з Гази до Єгипту призведуть згодом до того, що палестинці із Західного берегу річки Йордан змушені будуть евакуюватися в Йорданію.

За його словами, такі спроби вирішення питання не є можливими, адже «тоді не буде палестинського народу, це дуже загрозливо».

Єгипетський лідер підкреслив, що ситуація в Газі надалі погіршується.

«Продовження військової конфронтації матиме наслідки, які ми не зможемо контролювати. Конфронтація може продовжуватися, якщо міжнародні і регіональні гравці не об'єднаються і не узгодять свої зусилля. Ми маємо досягти заспокоєння ситуації, інакше криза буде дедалі гірша», - заявив президент Єгипту.

При цьому він підкреслив, що в палестинському питанні треба виходити з того, що палестинці мають право на власну незалежну державу із Західним Єрусалимом як столиці. Водночас президент запевнив, що засуджує будь-які удари по цивільних.

Стосовно гуманітарного коридору, то Єгипет відкриє його, «коли дозволить безпекова ситуація», наразі це неможливо.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що за удар по лікарні у Газі відповідає “інша команда”

Раніше ЦАХАЛ заявив, що ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні. Тель-Авів заявив про перехоплення розмови з бойовиками, які обговорювали невдалий запуск.

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